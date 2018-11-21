SIRLARIYLA UĞURLANDILAR!

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; Gönyeli’de, önceki sabah, önce eşini öldürüp ardından da canına kıyan Hasan- Sevinç Karasalih çiftinin ölümleriyle ilgili sis perdesi henüz aydınlanmadı. Karasalih çiftinin komşuları, “Her ikisi de çok iyi insanlardı” dediler

Gönyeli’de, önceki sabah, önce eşini öldürüp ardından da canına kıyan Hasan-Sevinç Karasalih çiftinin ölümleriyle ilgili sis perdesi henüz aydınlanmadı. Yeni Bakış’a konuşan Karasalih çiftinin komşuları, “Her ikisi de çok iyi insanlardı” dediler.

Olay şok etti

Karasalih çiftinin komşuları, her ikisinin de çok iyi insanlar olduğunu ifade ederek, bu olay karşısında şok olduklarını belirttiler. Komşuları, “Bugüne kadar kavgalarını gürültülerini duymadık. İkisi de çok iyi insanlardı. Böyle bir olayın yaşanması karşısında hem çok üzüldük hem de şok olduk” dediler.

Gözyaşları bir an olsun dinmedi

Bu arada, Karasalih çiftinin cenazeleri dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Karasalih çiftinin ailesi ve sevenleri katıldı. Tören boyunca çiftin çocuklarının gözyaşları dinmek bilmedi.

Olay nasıl gerçekleşmişti

Gönyeli’de, önceki sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, Sevinç Karasalih eşi tarafından boğularak öldürüldü ardından ise eş Hasan Yılmaz Karasalih kendi yaşamına son verdi.

Önce eşini iple boğdu, ardından vücuduna elektrik verdi

Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’de Edipler Sokak’taki evlerinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Hasan Yılmaz Karasalih (E-63) eşi Sevinç Karasalih’i (K-60) boğarak öldürdükten sonra kendi yaşamını da sonlandırdı.

Karasalih çiftinin 2 çocuk ve 3 torunları var

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Karasalih çiftinin 3 de torunları bulunuyor. Emekli olan Hasan Yılmaz Karasalih’in su tesisatçılığı yaptığı belirtildi.

Otopsileri yapıldı

Bu arada, Gönyeli'de eşi tarafından öldürülen Sevinç Karasalih ve ardından yaşamına son veren Hasan Yılmaz Karasalih'in otopsileri yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, otopsi neticesinde; Sevinç Karasalih'in "bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma" sonucu, Hasan Yılmaz Karasalih'in ise "vücudundan elektrik akımı geçmesi sonucu" öldükleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.