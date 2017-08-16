SIRRA KADEM BASTI!

Haydar Aliyev Caddesinde meydana gelen trafik kazasında NV 114 plakalı araç sürücüsü olay yerinden kaçtı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde Haydar Aliyev Caddesinde meydana gelen trafik kazasında NV 114 plakalı araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün saat 02.55 sıralarında Haydar Aliyev caddesinden Yarim Çemberi olarak bilinen bölgede meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Yarim Çemberi’ne doğru syreden NV 114 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun solunda bulunan kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan araç, burada bulunan elektrik direğine çarparak devrildi.

Kaza sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

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