"SİS" BASIN TOPLANTISIYLA TANITILDI

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu iş birliğinde uyuşturucu konusunda farkındalığı yükselmek amacıyla hayata geçirilecek Kuzey Kıbrıs’ın ilk web dizisi “Sis” bugün basın toplantısıyla tanıtıldı.

İlk bölümü Ocak 2019’da yayınlanacak “Sis” dizisi, 35 dakikalık Amerikan formatında yayınlanacak.

İlk sezonu 6 bölümden oluşacak dizinin diğer sezonlarının ise 10’ar bölümden olması bekleniyor.

Basın toplantısında konuşan Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun eğitim ve mücadele çalışmalarının önemine işaret ederek, sosyal medyanın da komisyonun etkili olması gereken bir alan olduğunu ifade etti.

Karaokçu, sadece KKTC’de değil tüm dünyada ses getirip büyük izlenme oranlarına ulaşmasını diledi.

Filmi yönetmeni ve senaristi Mustafa Kemal Çelik, Uyuşturucuyu “bir savaş alanı” olarak tanımladı ve bir şeyleri hikâyeyle anlatmanın toplum üzerinde daha büyük etki bıraktığını ifade etti.

Çelik, Kıbrıs’ta bir sinema/dizi sektörü olmamasından kaynaklı bir noktadan sonra hep konunun maddiyata takıldığını kaydederek, bu anlamda yapımcı Niyazi Çağansoy’a yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Yapımcı Niyazi Çağansoy da Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun projeye verdiği desteğin sevindirici olduğunu belirterek, ülkede yıllarca bazı doğru sanılan yanlışlar yapıldığını ve gençlerle çocuklara destek değil köstek olunduğunu söyledi.

Projeyle dünyaya açılmayı hedeflediklerini belirten Çağansoy, KKTC’de neler olup bittiğini gösterecek, ayrıca kültürel bir yayın olacak projeyle 7’den 70’e herkes için daha yaşanabilir bir dünya hedeflediklerini anlattı.

Oyuncu Kasım Köse de daha önce birkaç kısa filmde rol aldığını belirterek, oyunculuk isteğinin para ve şöhret sağlamasından çok, içinde bir aşka dönüştüğünü ifade etti.

Diziyle yurt dışına da ulaşacaklarını söyleyen Köse, sanat vasıtasıyla gençleri değiştireceklerine olan inancını dile getirdi.