ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMADI!

Lefkoşa’da önceki gece aynı masada alkol aldığı M.Ö.’ye ‘tips’ yüzünden öfkelenen 60 yaşındaki Uğur Sungur Şölen, 349 promil alkol tesiri altında dehşet saçtı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da bir spor kulübünde aynı masada alkol aldığı M.Ö.’nün verdiği ‘tipse’ öfkelenen Uğur Sungur Şölen, masada bulunan meyve bıçağı ile 35 yaşındaki M.Ö.’ye saldırdı, alnını, boğazının altını ve sol elini kesti.

Şölen dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“Biz adamı keseriz”

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede verdiği ifadede zanlı Uğur Sungur Şölen’in “Yaralama” ve “Şiddet tehdidi” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, olayın önceki akşam saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da bir spor kulübünde meydana geldiğini vezanlı Şölen’in alkol tesiri altında “biz adamı keseriz” diyerek M.Ö.’nün alnının, boğazının altının ve sol elinin yaralandığını, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Olayın yaşandığı yerde kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğine değinen polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Havadis