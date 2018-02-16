ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMADI!
Alkollü sürücü çembere çarptı!
A+A-
290 promil alkollü içki tesiri altında araç süren 50 yaşınaki Özay Savaşan, Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda çembere çarpıp savruldu
Murat ASLAN
Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 19:00 sıralarında meydana geldi.
290 promil alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen 50 yaşındaki Özay Savaşan, yönetimindeki GJ 515 plakalı salon araç ile Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada ağıllar çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çemberin bordür taşlarına çarpıp yolun soluna doğru savruldu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Halkın Sesi
Etiketler : Özay Savaşan, alkol, kaza
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.