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  3. Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup

Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup

Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup 115

Kabızlık, insanı hayattan soğutan bir sindirim sistemi problemidir. Zaman zaman hepimizin derdi olan bu can sıkıcı rahatsızlıktan kurtulmak için sizlere doğal şurup tarifi vereceğiz. Tabii bu şuruptan faydalanırken de beslenme planınızı gözden geçirmeyi unutmamalısınız...