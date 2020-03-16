Sivil Savunma’dan Salamis Otel’e iaşe takviyesi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Gazimağusa’da bulunan Salamis Bay Conti Resort Otel’de karantina altında bulunan çalışan ve müşterilerine sıcak yemek ve içecek desteğinde bulundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler bünyesinde bulunan mobil mutfakta pişirilen yemek otelde bulunanlara ikram edildi.

Teşkilattan yapılan açıklamaya göre, aynı faaliyete yarın da devam edilecektir.

Ayrıca Merkezi Cezaevi de, Sivil Savunma ekiplerince tedbir amaçlı olarak ilaçlandı.