Sivilcelere aspirin mucizesi...

Alındaki küçük sivilceler nasıl geçer?

Sivilce ayak tabanları ve avuç içleri hariç vücudumuzun her bölgesinde görülebilen bir cilt problemidir. Genellikle ergenlikte daha çok meydana gelse de her yaşta görülmesi mümkündür. İnatçı ve zor tedavi edilen alın sivilceleri oldukça can sıkıcı olabilir. İşte bu sivilceler için yapabilecekleriniz...

Alın bölgesinde oluşan sivilceler genellikle uyku düzeninde sorunlar yaşanması, beslenme alışkanlıkları ve sindirim sistemi bozukluklarından dolayı meydana gelebilir. Vücudumuzdaki sebum sağlayan yağ bezeleri tıkandığında ne yazık ki sivilce ve siyah noktalar oluşabilir. Aynı zaman da ölü hücrelerin ciltte birikmesi sonucu da gözeneklerin içinde kalarak sebum ile birleştiğinde sivilce ya da akne olarak yüzümüzde veya vücudumuzda oluşabilirler.

Sivilcelerin oluşumunu engellemek için cildi ölü derilerden uzaklaştırmak ve günlük olarak hijyeninin yapılmasını sağlamak gerekir. Kadınların sıklıkla kullandığı makyaj ürünleri de ciltten iyice temizlenmediğinde sivilce ve siyah noktalar oluşabilir. Mümkün olduğu kadar kimyasal ürünlerden kaçınmak ve iyi bir cilt bakım rutinini hayatınıza dahil etmeniz gerebilir.

Alında oluşan sivilcelerin kendiliğinden geçmesini beklemek biraz zaman alabilir. Oldukça inatçı olması elinizden bir şey gelmeyeceği anlamına gelmez. Alnınızdaki küçük, rahatsız edici sivilcelere evinizde doğal yöntemler uygulayarak onların iyileşmesini hızlandırabilir ve pürüzsüz bir alına sahip olabilirsiniz. Peki alındaki sivilceleri geçirmek için neler yapabilirsiniz? İşte alındaki küçük sivilceleri yok edici maske tarifi…

ALNINIZDAKİ KÜÇÜK SİVİLCELERE ASPİRİN MUCİZESİ

Aspirin, iltihap giderici ve sivilce önleyici bir ilaçtır. Bir kasenin içinde aspirinin yaklaşık 3 katı ölçüde suyu karıştırın. Karışım macun kıvamına geldiğinde alnınızdaki sivilcelerin üzerine sürün. 30 dakika sonra ıslak bir peçete veya pamukla maskeyi silin.