Sivilcelere bilinçsiz bir şekilde müdahale ederseniz...

Herkeste oluşabilen sivilcelerin en rahatsız edici tarafı ciltte kalıcı izler bırakmasıdır. Bu izlerin cildinizde hasar bırakmaları tıpkı bir kötü anı gibi her zaman aklınızın bir ucunda cildinizin korkunç izlerle dolu olduğu düşüncesi yatmasına neden olabilir. Peki, sivilce izleri nasıl yok edilir? İşte size birkaç pratik öneri...

Sivilce problemi en sık ergenlikle görülen ve hayatınızın her anında yüzünüzde veya vücudunuzda gerçekleşebilen bir cilt problemidir. Bazı ciltlerde sürekli oluşarak derin izler bırakması cildin pürüzsüzlüğünü ve canlılığını kaybetmesine neden olabilir. Oluşan sivilcelere bilinçsiz bir şekilde müdahale etmek onların daha belirgin izler bırakmasına yol açabilir. Zamanında ve doğru müdahale oluşabilecek sivilce izlerinin ortadan kaldırabilir.

Ciltte fazla sebumun üretilmesi ile ölü hücre ve yağların ciltteki gözenekleri tıkaması sonucu sivilce ve akneler oluşabilir. Diğer sebepler arasında ise aşırı yağlı beslenme, hormonal değişiklikler, stres ve kullanılan ilaçlardan dolayı sivilce oluşumunda artış görülebilir.

Sivilce izlerinden kurtulmak için çeşitli yöntemler vardır. Sivilce izlerini yok etmek için öncelikle biraz zamana ihtiyacınız olduğunu unutmamanız gerekebilir. Düzenli olarak kullanacağınız bazı uygulamalar onların yavaş yavaş ciltten yok olmasını ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olabilir. Peki, sivilce izleri nasıl yok edilir? İşte sivilce izlerinden kurtulmak için uygulanabilecek yöntemler ve bazı ipuçları…

SİVİLCE İZLERİNİ GEÇİRECEK ÖNERİLER

DERMOTOLOĞA BAŞVURUN

Cildinizde sivilce oluşumu çok fazla ve cildinizde bazı izler bırakıyorsa öncelikle dermotoloğun vereceği reçeteyi dikkate almanız gerekir. Bunun dışında sivilce izlerinizi evinizde tedavi etmek istiyorsanız bazı doğal ürünlerden faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki doğal ürünler kimyasallardan daha etkili ve cildiniz için sağlıklı yöntemlerdir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi sivilceleri yok etme ve cildi yenileme özelliğe sahiptir. Asidik etkisin yanı sıra kolajen üretimini destekler, sağlıklı ve yeni hücrelerin oluşumuna katkıda bulunur.

Eşit miktarda elma sirkesi ve suyu karıştırarak özellikle sivilce izlerinin olduğu bölgelere sürün. 6-7 dakika beklettikten sonra cildinizi su ile durulayın. Cildinizin iyileşmesi için her gün kullanmanız gerekebilir.

PATATES

Patates cildinizdeki sivilce lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olur. Rendelediğiniz bir adet orta boy patatesin suyunu sıkın çıkan sıvıyı yüzünüze sürün 10-15 dakika bekletin ve ardından durulayın. Posasını da göz çevrenize koyarak göz bakımınızı da aynı zamanda yapabilirsiniz.