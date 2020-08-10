"Siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı gidiyorum"

Eski Başbakan, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün şok bir kararla milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Özgürgün'ün istifa açıklaması şöyle;

"1998den beri üyesi olduğum C.Meclisinden“Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum."

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, TAK'a yaptığı açıklamada kendilerine henüz bir istifa dilekçesinin ulaşmadığını bildirdi.