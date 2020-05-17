Siyasiler Olay yerinde

Tatar: İnşallah en kısa sürede söndürülür

Yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunan Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü belirterek yangın helikopteri talep ettiklerini söyledi.

Tatar, Türkiye’den iki helikopterin yola çıktığını açıkladı.

Yangını söndürmek için büyük uğraş verildiğini ifade eden Tatar ‘İnşallah en kısa sürede söndürülür’ dedi.

Erhürman:Burada çok zor bir mücadele var

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yangının devam ettiği bölgeye giderek bilgi aldı.

Erhürman inceleme sonrası BRT’ye yaptığı açıklamada ‘ Burada çok zor bir mücadele var, dayanışma içindeyiz, bu felaketin en kısa sürede atlatılması temenni ediyorum’ dedi.

Özersay: 3 helikopter yangına müdahale edecek

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BRT’ye yaptığı açıklamada rüzgarın etkisiyle hızlı ilerleyen bir yangının söz konusu olduğunu , yangının birkac yerde çıktığını, denize doğru ilerlediğini, söyledi.Özersay bölgeyi koordine etmeye çalıştıklarını bir helikopterin geldiğini toplamda 3 tane yangın söndürme helikopterinin geleceğini söyledi. Özersay Rum Kesimi’nden de yangın söndürme uçağı gönderileceğini açıkladı.

Özersay Kalkanlı’daki yangının yerleşim yerlerine yakın olmasının sıkıntı yaratabileceğini söyledi.