"SİZ GEÇİNEMİYORSANIZ ASGARİ ÜCRETLİ NASIL GEÇİNSİN?"

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un “Milletvekili maaşları yetersiz” diye açıklama yapması, asgari ücretlinin tepkisine neden oldu

UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un “Milletvekili maaşları yetersiz” diye açıklama yapması, asgari ücretlinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, neredeyse kendi maaşlarının 6 katını alan vekillerin, bu paranın onlara yetmemesine anlam veremediğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından bazı vatandaşlar üzüldüğünü belirterek vekillere, “Asgari ücret, sosyal yardım maaşı ve emekli maaşı alan insanlar nasıl geçiniyor?” diye sordu.

Vatandaş ne dedi?

Mehmet Doğan: 14 bin lira ile geçinemiyorlarsa bu işi bıraksınlar

“Ben asgari ücretle çalışan bir şoförüm. Öyle ya da böyle geçinmek zorundayız. Aldığımız maaşla zaten geçinemiyoruz, geçinmeye çalışıyoruz. Milletvekilleri aldıkları maaşla geçinemiyorlarsa bu işi bıraksınlar. Onlar aldığı maaşla geçinemiyorsa biz halk olarak ne diyelim? O kadar maaşı biz alsak tutumlu harcardık.”

Çetin Sadeli: Fazla sosyetik yaşıyorlar o yüzden maaş yetmiyor

“14 bin lira maaşı ben alsam 14 kez takla atardım. Sanırım vekillerimiz fazla sosyetik yaşıyor o yüzden aldıkları maaşın yetersiz olduğunu söylüyorlar. Chiquita muz, starling elma yemesinler, en pahalı en kaliteli şampuanı kullanıyorlar. Herhalde köpüklü banyo yapıyorlar, sabahlara kadar klimalar, sobalar çalışıyor. Lüks araçlarda geziyorlar. Ben maaşımı aldığımda ertesi gün bitiyor ve avans alıyorum.”

Mehmet Koca: Bizim 6 katı maaşımızla nasıl geçinemiyorlar?

“Halk aldığı asgari ücretle geçinemiyor. Onlar bizim aldığımız maaşın 6 katını alıyor ve nasıl geçinemiyor anlamıyorum.

Ben günlük işleyen biriyim. Yapılan zamların ardından her şey ateş pahası oldu. Ayın sonunu nasıl getireceğimizi şaşırıyoruz. Ortasını bile getiremiyoruz. En ucuz ürünü almak diye bir şey de yok artık çünkü ucuz ürün yok.”

İbrahim Miharbi: Bizimle dalga mı geçiyorlar

“Ben sayın vekilin yaptığı bu açıklamayı duyunca üzüldüm. Onlara şunu sormak istiyorum, asgari ücret, sosyal yardım ve emekli maaşı alan insanlar nasıl geçiniyor? Bizimle dalga mı geçiyorlar? Çok ayıp. Benim aldığım emekli maaşım geçinmeye ancak yetiyor. Yetmediği zaman bankadan avans alıyorum. Mevcut hükümet insanların sabrını zorluyor. Ben 10 liraya 4 kilo patates alırken, şimdi alamıyorum.”

Deniz Kayabaşı: Asgari ücret sadece yaşamaya yetiyor, geçinmeye değil

“Eğer milletvekili aldığı maaşın yetmediğini söylüyorsa, hayatın ne kadar pahalı olduğunu anlamak zor değil. Açık yüreklilikle bu açıklamayı yapan vekile teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizde yaşayan emekçiler, gözlerini açmalıdır. Aldıkları asgari ücret sadece yaşamalarına yetiyor, geçinmelerine değil. Bizler hükümetten asgari ücrete gerçek anlamda değer vermesi için mücadele etmeliyiz ve gereken baskıyı hissettirmeliyiz.”

Ahmet Körceğiz: 30 bin lira da alsalar yine memnun kalmazlar

“Aldığımız asgari ücretle zor geçiniyoruz. Benim 3 tane çocuğum var. Eşim de çalışıyor. Maaşımın yanı sıra tavuk da satıyorum buna rağmen geçim sıkıntısı çekiyoruz. Onlar 30 bin lira maaş da alsa yine memnun kalmazlar. Halkla dalga mı geçiyorlar? Yapılan zamlardan, her şeyin pahalı olmasından dolayı geçinemiyoruz.”

Güler: Artık asgari ücretle geçinmenin imkânı kalmadı

“Geçinmek için onlara 14 bin lira yetmiyorsa, demek ki bizim asgari ücret ile kral gibi yaşamamız lazım. Biz resmen yerlerde sürünüyoruz. Onlar 14 bin lira ile nasıl geçinemiyor, bu maaş onlara nasıl yetmiyor anlamıyorum. Maaşlara yapılan artış özel sektöre yansımıyor, sadece kamu çalışanlarına yansıyor. Artık asgari ücretle geçinmenin imkânı kalmadı.”

Süleyman Barsakcıoğlu: Özel sektör çalışanının maaşı gözden geçirilmeli

“Bu açıklamayı yapan vekilimiz aldıkları maaşın yetersiz olduğunu söylüyorsa,casgari ücret alan vatandaş ne desin?

Özellikle özel sektörde çalışan insanların geliri, giderini karşılamıyor. Özel sektörde çalışanlarının maaşlarının gözden geçirilmesi lazım. İnsanların alım gücü düştükçe düştü. Esas bu maaşı onlar hak ediyor.”