“SİZİ SEVİYORUZ, NE BİLİYORSANIZ ANLATIN”

Mağusa'da önceki gün Çanakkale Göleti kenarında yarı çıplak ölü olarak bulunan Kennedy Taomwabwa Dede'yi döverek öldürdükleri gerekçesi ile tutuklanan 22 yaşındaki Zekeriya Kurucu Ozan Körkurt ve 16 yaşındaki kız B.Ç dün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Kıbrıs Postası’nın haberine göre, polis soruşturması sonucunda 3'ü kısa sürede yakalanıp ikisi kız ikisi erkek olan 4 genç ise ortadan kaybolurken, Kennedy Taomwabwa Dede'nin ölümü ve bir süreden beri yaşadıkları dehşet verici. Evinden dövülerek kaçırılan ve götürüldüğü Çanakkale Göleti'nde de öldürülene kadar dövülen Dede'nin verecek yüzünden öldürüldüğü, bu vereceğin ise uyuşturucu borcu olduğu iddia ediliyor.

Polis ekiplerinin ulaştığı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve 16 yaşındaki kız çocuğu B.Ç aleyhinde “Adam öldürme”, “Adam kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlaması ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın selameti için dün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde 3 genç aleyhinde 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Cinayete karışan 28 yaşındaki N.Ş, 21 yaşındaki O.K, 17 yaşındaki kız S.D ve 28 yaşındaki A.S ise her yerde polis tarafından aranıyor.

BİR SÜREDEN BERİ BORCUNU ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN SORUN YAŞIYORDU

Kıbrıs Postası Nijeryalı öğrenci cinayetini araştırdı. Çevresi tarafından çok sevilen, sporcu ve hiçbir çeteye üyeliği olmayan bir genç olduğu öğrenilen Kennedy Dede'nin bir süreden beri büyük maddi problem yaşadığı, okul kaydı bulunmasına rağmen ise birçok dersinden devamsızlık nedeni ile kaldığı öğrenildi. Dede'nin derslerindeki devamsızlığın sebebi ise bulaştığı kötü çevre. Özellikle Türk kızlardan hoşlanıp Türklerle arkadaşlık kurmayı seven Dede'nin hazin sonunu da tanıştığı kötü Türk arkadaşları hazırladı.

Öncelerde sigara bile kullanmadığı öğrenilen Dede'nin, maddi sıkıntı nedeni ile uyuşturucu satışına başlayarak torbacılık yaptığı öğrenildi. Bir süreden beri uyuşturucu satışından elde ettiği parayı uyuşturucu madde temin ettiği şahıslara ödeyemediği öğrenilen Dede'nin bu sebeple öldürüldüğü düşünülüyor. Polis araştırmasında da Dede'nin öldürülme sebebinin alacak verecek meselesi olduğunun tespit edildiği öğrenilirken, Dede'nin yakın bir zamanda da yine 600 TL için evinden kaçırılarak dövüldüğü ve bu konu hakkında polise de giderek şikayette bulunduğu öğrenildi. Dede'nin bir süreden beri ödeyemediği uyuşturucu borcu nedeni ile rahatsız edildiği ancak kendisinin uyuşturucu satışından elde ettiği paranın bir kısmını da ailesine gönderdiği edinilen bilgiler arasında. Önceki akşam kaçırılarak gölet kenarına götürülen dedenin vücudunun çeşitli yerlerine pek çok kez vurulduğu öğrenilirken, son olarak dedenin başının taş ile ezilerek öldürüldüğü belirtiliyor.

EVİNDEN KAÇIRILDI, ÖLENE KADAR DÖVÜLDÜ

Olayın soruşturmasını yürüten Tahkikat Subayı Müfettiş Erkan Yahat mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve B.Ç'nin yanlarında tespit edilemeyen 2 erkek ve 2 bayanla birlikte 29 Ocak tarihinde saat 21:45'te Kali Land bölgesinde bulunan Kuzenler Apartmanı Daire 7'de ikamet eden Kennedy Taomwabwa'yı evi içerisinde darp ederek rızası hilafına zorla evden çıkardıklarını açıkladı. Zanlı Kurucu, Körkurt ve B.Ç'nin aranmakta olan diğer 4 zanlı ile birlikte Dede'yi darp ederek evden çıkarmasından sonra zanlı Zekeriya Kurucu'ya ait GU 042 plakalı araca zorla bindirerek kaçırdıklarını belirten Yahat, Dede'yi Çanakkale Göleti'ne götürdüklerini ve orada da Dede'yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduklarını açıkladı.

OLAYIN GÖRGÜ TANIĞI VAR

Tahkikat Subayı Erkan Yahat, zanlıları görgü tanıkları sayesinde tespit ettiklerini belirterek, 4 kişinin ise arandığını açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve meselenin ciddi olduğunu belirten Yahat, her 3 zanlının da 2'şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“ONLARIN YANINDA DEĞİLDİM”

Mahkemede avukatı olmadığı için kendisine söz hakkı tanınan 16 yaşındaki B.Ç olay yerinde olduğunu kabul etti ancak diğer zanlıların yanında olmadığını söyledi.

Yaşı küçük olan zanlının ailesi ise genç kıza sahip çıkmadı. Söz hakkı verilmesi üzerine B.Ç'nin babası, Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları'na “Avukat tutmayacağım. Suçu varsa cezasını çeksin. Bu millete kötü örnek olmasın. Kızımsa da gereğinin yapılmasını istiyorum” dedi. B.Ç'nin ablası ise yargıca “İsterse devletin ücretsiz avukatlarından yararlansın” diyerek babasına destek verdi.

“SİZİ SEVİYORUZ, NE BİLİYORSANIZ ANLATIN”

18 yaşındaki Ozan Körkut ve 22 yaşındaki Zekeriya Kurucu'nun ailelerinin gözyaşları ise mahkeme salonunda hiç dinmedi. Zanlıların mahkeme çıkışında cinayetle suçlanan gençlere “bildiklerinizi anlatın, kimseyi korumayın, onları koruyacaksınız diye kendinizi yakmayın” diyen aileler gençlerin yanlarında olduklarını belli etmek içinse “sizi seviyoruz” diye bağırdılar.

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENDİ

Mağusa Devlet Hastanesi'nde dün otopsi yapılan zanlı Dede'nin ölüm sebebi belirlendi. Dede'nin dıştan alınan darbelere bağlı olarak beyin kanaması ve akciğer yaralanması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ: “BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK”

Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 29 Ocak'ta bir DAÜ'lü öğrencinin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin büyük bir üzüntü duyduğu, öldürülen öğrencinin faillerinin bir kısmının yakalandığı, bir kısmının da yakalanması için geniş güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.

Rektörlük açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Öğrencilerimizle yapılan görüşmelerde özellikle Nijeryalı öğrencilerin basın ve yayın sitelerinde hedef olarak gösterilmesi, her Afrika kökenliye suçlu gözü ile bakılması konusundaki yönlendirmelerden duydukları sıkıntı ile endişeyi vurgulamışlardır.

Yine Afrika kökenli öğrencilerimizin sağlık, barınma ve güvenlik ile ilgili karşı karşıya kaldıkları sorunlar dile getirilmiştir.

Değerli kamuoyu, biz DAÜ olarak her öğrencimizin hak ve hukukuna kökensel kimliğine bakmaksızın sahip çıktığımızı, öğrencilerimizin hiçbir şekilde haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğimizin altını çizmek isteriz.

Basının yayınladığı ve yayınlayacağı haberlerde tarafsız olması ve yönlendirici olmaması gerektiğine olan inancımızı vurgular, tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Kennedy Dede cinayeti ile ilgili aranan 28 yaşındaki Aydan Sel, Pile’de kıskıvrak yakalandı. Polis kimlikleri tespit edilen 1’i kız 3 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.