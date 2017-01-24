Lefkoşa5 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. SKANDAL!... CANLI TECAVÜZ YAYINI!
SKANDAL!... CANLI TECAVÜZ YAYINI!

SKANDAL!... CANLI TECAVÜZ YAYINI!

3 saat boyunca elindeki silahla "Önce kadının üstündekileri çıkardı. Ardından..."

A+A-

Facebook’taki  yakın arkadaş grubuna canlı tecavüz yayını  yaptı. 3 saat boyunca elindeki silahla kadına tecavüz eden adamı farkeden  21 yaşındaki  Josefine Lundgren durdurdu. Korkunç olayı hemen polise bildiren genç kadının şikayetiyle polis olayın yaşandığı eve baskın düzenledi.

2-117.jpeg

Ancak polis eve vardığı sırada adam webcam’i kapatmıştı.  Josefine Lundgren  tanık olduğu anlarda adamın kadının giysilerini çıkarıp, üzerine uzandığını söyledi.  Olaya Facebook üzerinden tanık olan bir başka kişi ise “İlk düşündüğüm şey bir ansan bir kadına böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Tabii ki bu berbat bir şey. Tamamen hastalık” ifadelerini kullandı. Başkent Stockholm’ün yakınlarında Uppsala kentinde yaşanan olayda genç kadın polis tarafından bulunduğu sırada bilinci yerinde değildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

3-043.jpeg

Bu haber toplam 481 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.