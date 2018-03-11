SKANDAL İLİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle yaklaşık olarak iki senedir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Yaşanan bu durumun ortaya çıkmasının ardından 28 yaşındaki öğretmen tutuklandı.

ABD’de yaşayan bir lise öğretmeni kendisinden 11 yaş küçük öğrencisiyle uzun süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

İLİŞKİ YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİLER!

Polis, tarih öğretmeni olduğu belirtilen Stephanie’nin bir öğrencisi ile ilişkisi olduğuna dair bir ihbar aldı. Öğretmen ve öğrencinin alınan ifadelerinde ikili arasında geçen senenin Ekim ayından itibaren ilişki olduğunu kabul ettikleri ortaya çıktı.

20 SENE CEZA ALABİLİR!



Polis yetkilileri, öğretmen olarak kariyer basamaklarını yükseltme imkanı olan bir insanın öğrencisi ile ilişki yaşayıp kariyerini kendi eli ile bitirmesine anlam vermediğini ve bu durumun çok kötü bir şey olduğunu söyledi. Öğrenilen bir diğer bilgiye göre ise öğretmenin suçlu bulunması halinde yirmi yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.