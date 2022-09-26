Skandal olay! Altı yaşındaki kızını spor ayakkabı karşılığında sattı... Yetmedi bir de cinsel ilişki anlarını kaydetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verecek cinsten. Kylie Ruby Flores isimli bir kadın arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir adama nakit para ve bir spor ayakkabı karşılığında 6 yaşındaki kızını sattı. Anne ismi açıklanmayan 6 yaşındaki kızı ve adamın cinsel ilişki görüntülerini de kaydetme görevini üstelendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde yaşanan Kylie Ruby Flores isimli bir kadın 6 yaşındaki kızını arkadaşlık sitesinde tanıştığı Trever Harder isimli bir adama sattı. New York Post’un haberine göre anne kızını satmak için anlaştığı adamdan nakit para bir çift spor ayakkabı aldı. 31 yaşındaki annenin çocuk istismarı ve seks ticaretine zorlamaktan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

BİR DE O ANLARI KAYDETTİ

Orijinal ceza iddianamesine göre anne kızının cinsel istismara uğradığı anları kameraya kaydetti. Flores ve Harder hakkındaki suçlamaları kabul ederken mahkemede yaptıkları ticareti de itiraf etti.

ABD'li avukat Vanessa Waldref şunları söyledi: "Bu davanın gerçekleri, bir çocuğun hayal edebileceği en korkunç cinsel istismardan bazılarını sunuyor.Hiçbir ceza çocuğun masumiyetini geri veremez, ancak topluluğumuz artık daha güvenli ve daha güçlü ” ifadelerini kullandı.

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