SKANDAL OLAYA BAŞBAKAN EL KOYDU!

Başbakan Erhürman, Taşkent Kooperatifi’nde 3 milyona yakın kayıp para skandalına el koydu

Raif DOĞRU

Taşkent Köy Kooperatifi’nde 2 milyon 604 bin TL kayıp para skandalı ve 300 bin lira tutarında teminatsız kredi verilmesine ilişkin haber, ilgili birimleri harekete geçirdi.

Başbakan Tufan Erhürman Polis Genel Müdürü ve Kooperatif Şirketler Mukayyidi ile görüşerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve konunun yargıya taşınması konusunda çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

Diyalog’a konuşan Erhürman, polisin dün Taşkent köyünde mevduat sahipleriyle görüşerek ifade topladığını, Mukayyitliğin de 4 dosyalık raporu bugün kendisine ileteceğini söyledi. Erhürman, konunun takipçisi olacağını ve gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.

Bu arada çoğunluğu Şehit ailesi olan mevduat sahiplerinin bugün köy muhtarı Durmuş Aşandır’la birlikte Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek, duyarlılığına teşekkür edeceği, ayrıca mali sıkıntının çözümlenmesi konusunda yardım isteyeceği öğrenildi.

Halka moral geldi

Taşkent Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özyıldırım da Diyalog’un yayınlarına teşekkür ederek, hem kendilerine hem de köy halkına moral geldiğini söyledi.

Polisin mevduat sahipleriyle görüşme başlattığını doğrulayan Özyıldırım, Kooperatif Şirketler Mukayyidi’nin de kendisiyle görüştüğünü mali sıkıntının giderilmesine yönelik olarak yüzde 10 faizle borçlandırma önerdiklerini söyledi. Özyıldırım “Hatta bir milyon lirayı hemen aktaralım dediler ama buna sıcak bakmıyoruz. Çünkü yılda 300 bin TL faiz nasıl ödenecek?.Kapatıp gitmemizi mi istiyorlar?.Biz kapatmayacağız” dedi.

Diyalog