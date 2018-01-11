SKANDAL! SOSYAL HİZMETLERDEKİ ÇOCUKLARDA HEPATİT B ÇIKTI
Şok iddia!
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Kıbrıs 7/24 Özel Haber
Gazetemize ulaşan bir vatandaşımızın iddiasına göre;
Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdunda 2 çocukta hepatit B virüsüne rastlanıldı.
Virüse yakalanan çocuklar hastaneye kaldırılırken diğer çocuklarında aşısız olduğu ve risk altında oldukları belirtildi.
Yetiştirme yurtlarında çocukların düzenli olarak taramalarının yapılarak sonuçlarına göre HAV ve HBV aşılama programlarının düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında, yetiştirme yurtlarında çalışanların eğitimi, sanitasyon önlemleri ve altyapı eksikliklerinin giderilmesinin de temel zorunluluk olup yetkililerin biran önce konuya çözüm bulmaları gerekmektedir.
Etiketler : Çağlayan, Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu, hepatit B virüsü
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