Sneijder'de son saatler!

Kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Wesley Sneijder’den haber bekliyor. Hollandalı futbolcunun senelik 2 milyon euroluk teklife bugün cevap vereceği öğrenildi.

Sezon başında hedefini ‘Süper Lig’ olarak belirleyen ve bu doğrultuda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Adana Demirspor’un, Wesley Sneijderısrarı devam ediyor...

Mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Yılmaz Vural’ın bizzat istediği Hollandalı yıldızı dört gözle beklediği öğrenildi. Güney temsilcisi, 34 yaşındaki oyuncuya senelik 2 milyon euro önermiş ve 2 gün müddet vermişti. Yıldız oyuncunun bu teklife henüz yanıt vermediği ancak bugün içerisinde yönetime geri dönüş yapacağı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun, Katar ekibi Al Gharafa’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sneijder’den olumsuz yanıt gelmesi durumunda Adana Demirspor’un, San Lorenzoforması giyen Pablo Mouche için girişimlere başlayacağı belirtildi.