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SNİPER: DUVAR THE WALL

Sniper: Duvar The Wall

Film Özeti

Irak'ta savaşmakta olan iki Amerikan askeri, keskin nişancı Matthews (John Cena) ve yardımcısı Isaac (Aaron Taylor-Johnson), çölün ortasında terkedilmiş gibi görünen bir bölgedeki boru hattı inşaatında öldürülen Amerikalılar'la ilgili araştırma yapmaktadır. 22 saat sabırla gizlendikten sonra tehlike olmadığına ikna olarak saklandığı yerden çıkan Matthews, cesetlere yaklaşınca başka bir keskin nişancının yaylım ateşine maruz kalır ve yaralanır, Isaac de yaralanmasına rağmen kendini son derece dayanıksız bir duvarın arkasına güç bela atar. Telsizle yardım isteyen Isaac, Iraklı keskin nişancıda da telsiz olduğunu ve konuşmalarını dinlediğini farkeder. Isaac ve Matthews, gerçek bir kedi-fare oyununun ortasında kalmıştır.

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