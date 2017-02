Yapımı :2016 - ABD

Tür :Biyografi , Dram , Gerilim

Süre:134 Dak.

Yönetmen :Oliver Stone

Oyuncular :Joseph Gordon-Levitt , Shailene Woodley , Melissa Leo , Zachary Quinto , Tom Wilkinson

Senaryo :Oliver Stone , Kieran Fitzgerald

Yapımcı :Oliver Stone , Moritz Borman

Diğer Adı :The Snowden Files

FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

Film Özeti

Eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden'in, yapılanma hakkında yaptığı asrın ifşasını konu alıyor. Film, Luke Harding'in The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man ve Anatoly Kucherena'nın Time of the Octopus kitaplarına dayanarak çekildi. Filmin çekilme sürecinde yönetmen Oliver Stone, Edward Snowden'ı Moskova'da birkaç kez ziyaret ederek yaşadıklarıyla ilgili birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu.