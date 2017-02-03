Snowden
Snowden
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Yapımı :2016 - ABD
Tür :Biyografi , Dram , Gerilim
Süre:134 Dak.
Yönetmen :Oliver Stone
Oyuncular :Joseph Gordon-Levitt , Shailene Woodley , Melissa Leo , Zachary Quinto , Tom Wilkinson
Senaryo :Oliver Stone , Kieran Fitzgerald
Yapımcı :Oliver Stone , Moritz Borman
Diğer Adı :The Snowden Files
Film Özeti
Eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden'in, yapılanma hakkında yaptığı asrın ifşasını konu alıyor. Film, Luke Harding'in The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man ve Anatoly Kucherena'nın Time of the Octopus kitaplarına dayanarak çekildi. Filmin çekilme sürecinde yönetmen Oliver Stone, Edward Snowden'ı Moskova'da birkaç kez ziyaret ederek yaşadıklarıyla ilgili birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu.
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