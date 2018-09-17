SOĞUK ALGINLIĞI DEDİ, CANINDAN OLUYORDU!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Servisinde genç bir hastanın başına gelenler akıllara durgunluk verecek cinsten.

Şiddetli karın ağrısıyla gitti

Şiddetli karın ağrısıyla merkeze baş vuran hastaya “Soğuk aldın git istirahat et” denmesinin ardından hasta Apandisit patlaması nedeniyle canından oluyordu.

Apar topar ameliyata alındı

Ağrılarının devam etmesi sonucu özel bir hastaneye giden genç hasta apar topar ameliyata alındı. Ameliyatın ardından hastanın vücuduna yayılan iltihap 3-4 günde ancak temizlenebildi.

“Bu kadarı da olmaz”

Konuyla ilgilikonuşan hasta yakınları, “Bu kadar da olmaz” dedi. Hasta yakınları, gece aşırı karın ağrısı hisseden hastalarını Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdüklerini belirtti.

“Doktor, taleplerimize gerek yok yanıtı verdi”

Hasta yakınları Acil serviste, “Hastamızın tansiyonu ölçüldü ve serum bağlandı, belli bir süre sonra hastamızın ağrılarının azalmak yerine çoğaldığını görünce nöbetçi doktor Salahi Ataç’a doktor bey hastamız kendini çok kötü hissediyor, kan tahlili veya başka bir şey yapalım dediğimizde aldığımız cevap, “gerek yok serum onu iyileştirir” yanıtını aldık. Bu kez hemşirelere aynı şikayetlerimizi aktardığımızda ise aldığımız yanıt, “Biz sürekli ağrı kesici yapamayız” oldu dedi.