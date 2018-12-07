Soğuk değil, mikroplar hasta ediyor!

Okula giden çocuklar gitmeyenlere göre daha sık solunum yolu hastalıkları geçiriyor. Bunun nedeni ise sık paylaşılan okul gereçleri, ortak paylaşım alanlarında kullanılan eşyalar olabilir. Okula başlanılan ilk yıllarda çocuklara el yıkama alışkanlığı sağlamanın büyük faydası vardır. İşte çocukların enfeksiyonlardan ve mikroplardan korunması için dikkat edilecek hususlar... Okula giden çocuklar gitmeyenlere göre daha sık solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Özellikle okula başlanan ilk yıl daha fazla yaşanan enfeksiyonlar zamanla bağışıklık sisteminin gelişmesiyle azalmaya başlıyor. Kreşe giden bir çocuk nerdeyse ayın 10 gününü hasta olarak geçirebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Soysal, çocukları enfeksiyon hastalıklarından korumanın yolları hakkında bilgi verdi.

ÇOCUĞUNUZA EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN

Kreş ve okul ortamında mikroplar damlacık, hava yolu, temas veya oral yolla bulaşmaktadır. Okul ortamında hasta çocukla direk temas, hasta olan bir çocuğun hapşırması- öksürmesi ile mikropların havaya salınması veya ortamda, gıdalarda bulunan mikropların eller vasıtasıyla vücuda girmesi sonucu enfeksiyon hastalıkları hızla yayılabilmektedir. Enfeksiyonların bulaşmasını önlenmede en önemli noktalardan biri el temizliğidir. Anne babaların çocuklarına el yıkama alışkanlığını kazandırmaları gerekmektedir. Bu yüzden;

• Okula girmeden önce ve çıkarken

• Yemekten önce ve sonra,

• İlaç veya şurup içmeden önce ve sonra

• Ortaklaşa su ile yapılan aktivitelerden önce ve sonra

• Tuvaletten sonra

• Vücut sıvıları ile temas sonrası (kan, mukus, kusmuk, balgam)

• Hayvanlar ile temas sonrası, hayvan kümesleri veya kafesleri ile temas sonrası

• Oyun parkında veya alanında oynadıktan sonra

• Çöp veya çöp kutuları ile temas sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalıdır.

ÇOCUĞUNUZUN ELLERİNİ ISLAK MENDİLLE TEMİZLEMEYİN

Kreş ve okullarda kapı kolları, tuvalet lavaboları, yazı tahtaları, yemek masaları, lavabolar, bilgisayar klavyeleri gibi sık temas edilen yüzeyler mikrop kaynağı olabilmektedir. Bu yüzden anne babaların çocuklarına el yıkama alışkanlığı edindirmeleri enfeksiyonlardan korunmak için en önemli basamaktır. Islak mendille ellerin silinmesi el hijyeni sağlamaz hatta mikrobun bir elden diğer ele bulaşmasına bile neden olabilmektedir. Islak mendil sadece kirlerin temizlenmesinde kullanılmalı, sonrasında eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.

ÇOCUĞUNUZU BU ÖNLEMLERLE ENFEKSİYONDAN KORUYUN

1. Çocuğunuza el yıkama alışkanlığı edindirin.

2. Çocuklara hapşırma veya öksürme sırasında ağızlarını kolları ile kapatmaları öğretilmelidir. Böylece damlacık yolu ile mikropların bulaşmaları önlenebilir

3. Çocuklara düzenli diş fırçalama alışkanlığını kazandırılmalıdır.

4. Sağlıklı ve dengeli beslenmelerine dikkat edilmelidir.

5. Çocukların egzersiz yapmaları sağlanmalı, bunun için sevdikleri bir spor faaliyetine düzenli olarak devam ettirilmelidir.

6. Düzenli olarak uyumaları sağlanmalıdır.

7. Çocukların aşılarının tam olması sağlanmalı, yıllık grip aşılarının yapılmasına dikkat edilmelidir.

8. Anne ve babalar ev içinde ve balkonda sigara içmemelidir. Hatta anne ve babaların hiç tütün alışkanlığı olmamalıdır.

9. Ev ortamının uygun sıcaklık ve nem oranında olması sağlanmalı ve ev düzenli olarak havalandırılmalıdır.

OYUNCAKLAR DA MİKROP KAYNAĞI OLABİLİR

Çocuğun enfeksiyonlardan korunabilmesi için zamanının büyük bir çoğunluğunu geçirdiği okul ve kreşlerde de önlemlerin alınması gerekmektedir. Okul ve kreşte görevli olan öğretmenler veya bakıcıların çocukların el yıkama alışkanlığını gözlemlemesi önemlidir. Enfeksiyonlu çocukların okula devam edip etmemeleri kontrol edilmeli, çocuklarla teması olan bakıcı, öğretmen ve diğer personelin boğmaca, grip, kızamık, suçiçeği gibi hastalıklara karşı aşılı olduklarından emin olunmalıdır. Kreş ve okulda çalışanlar çok fazla takı takmamalı, yapay ve uzun tırnak kullanmamalı ve tırnakları kısa kesilmiş olmalıdır. Mikroplar nemli ortamlarda çok kolay ürerler. Özellikle kapı kolları, tuvaletler, oyun sahaları, oyuncaklar, oyun masaları, ayakkabı ile dolaşılan yüzeyler, yemekhane masaları, çatal, bıçak, kaşıklar, su bardakları, yemek tepsileri ve benzeri eşya ve aletler mikrop kaynağı olabilir. Bu yüzden bunların temizlenmesi gerekli ise dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. Kreş ve okullarda oyuncaklar yıkanabilen veya silinebilen maddelerden yapılanlardan seçilmelidir. Oyuncaklar da mikrop kaynağı olabilir. Her sınıfın ayrı bir oyun ve oyuncak takımı olmalı, sınıflar arasında mümkün ise oyuncak paylaşımı olmamalıdır.



