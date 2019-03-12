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SOĞUK HAVA GELİYOR!

SOĞUK HAVA GELİYOR!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesnin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. 
Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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