SOĞUK HAVA GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesnin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs, hava durumu
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