SOĞUK HAVAYA DİKKAT!
Sıcaklık mevsim normalleri altında!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, 10 Ocak, 2019, hava durumu
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