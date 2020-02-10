SOĞUK HAVAYA DİKKAT!
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında!
A+A-
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyredecek.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 10 Şubat 2020, hava nasıl olacak, soğuk hava
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.