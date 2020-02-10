SOĞUK HAVAYA DİKKAT!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyredecek.

Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.