Soğuk onları durdurmadı

ABD'li ünlü topluluk *Improv Everywhere tarafından her yılın ocak ayında düzenlenen 'The No Pants Subway Ride'ın (Pantolonsuz metro yolculuğu) bu yıl 17'ncisi gerçekleştirildi. ABD'yi kutuplara çeviren kar ve soğuğa rağmen pantolonsuz metro yolculuğu hareketine yine yüzlerce insan katıldı. Etkinlik ABD, Almanya, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 660 şehire yayıldı. Hava sıcaklığının - 17'yi bulduğu New York'ta insanlar soğuk havaya aldırmadan pantolonlarını metroya binmeden önce çıkararak yolculuk etti. İşte objektiflere yansıyan kareler... (Fotoğraflar: AFP - Reuters) *Improv Everywhere: Kamuya açık yerlerde özellikle çok bilinen ve kalabalık noktalarda yaptıkları gösterilerle ün salmış grup.