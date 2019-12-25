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  3. SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK!
SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK!

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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