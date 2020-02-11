SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ile 2 derece altında seyredecek.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
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