SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ile 2 derece altında seyredecek.

Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.