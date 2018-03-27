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Şok! Acun Ilıcalı kara para mı aklıyor?

Şok! Acun Ilıcalı kara para mı aklıyor?

Ateş püskürdü!

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Acun Ilıcalı'dan hakkında çıkan 'kara para aklama' iddialarına yalanlama

Acun Ilıcalı hakkında çıkan 'Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD'li yetkililer hakkında soruşturma başlattı' haberini yalanlayıp, haberi yayınlayan siteye ateş püskürdü.

Acun Ilıcalı bir internet sitesinde hakkında çıkan "Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD'li yetkililer hakkında soruşturma başlattı!" iddialarına Twitter ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ateş püskürdü.

INSTAGRAM VE TWITTER'DAN İDDİALARI YALANLADI

Ilıcalı Instagram hesabından hakkında çıkan haberle ilgili şu paylaşımı yaptı:

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Ilıcalı yine aynı haberle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haberi yapan yayın kuruluşuna sert sözlerle yüklendi.

İşte Ilıcalı'nın konuyla ilgili attığı tweet'ler:
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