Şok ayrılık! Gelişi olay olmuştu...

Fenerbahçe Mehmet Ekici'den kulüp bulmasını istedi!

Büyük bir değişim içinde olan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'yle de yollar ayrılıyor.

Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan ve yoğun bir transfer dönemi yaşayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir karar alındı.

Kulüp Mehmet Ekici'yle yolları ayırma kararı aldı ve oyuncuya kendisine kulüp bulmasını söyledi.

Yöneticiler, tecrübeli oyuncuya "Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünmüyoruz ancak oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme" şeklinde görüş bildirdiler.