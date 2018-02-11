ŞOK BASKIN

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’daki Merkezi Cezaevi’nden firar eden Süleyman Yılkar ile Alisher Eymirov, Güney Kıbrıs’ta, Rum polisinin Larnaka’da bir eve düzenlediği baskın sonucu yakalandı.

Rum polisi firarilerin, Güney Kıbrıs’a geçmelerinde yardımcı olduğu ileri sürülen ve baskının yapıldığı evin sahibi olan Metin Erdem isimli Kıbrıslı Türk’ü de gözaltına aldı.

Firarilerin Güney Kıbrıs’a geçmesine yardımcı olduğu ileri sürülen Metin Erdem isimli Kıbrıslı Türk’ün, Larnaka’da bulunan ikametgâhına baskın düzenleyen Rum polisi, Süleyman Yılkar, Alisher Eymirov ve ev sahibi Metin Erdem’i uyuşturucu içtikleri sırada tespit etti. Rum polisi tarafından tutuklanan firarilerin iadesi için girişim başlatıldığı bildirildi.

Üç gün kaçabildiler

Hırsızlık suçlarından 30’u aşkın sabıkası bulunan ve son olarak Lefkoşa bölgesinde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili tutuklu yargılanmak üzere Kasım ayı 2017 tarihinde cezaevine gönderilen Süleyman Yılkar ile son suçlarından ona eşlik eden Aliser Eymirov, 7 Şubat 2018 tarihinde cezaevinden firar etmişti. Lefkoşa’da Temmuz-Ekim 2017 tarihleri arasında dört ayrı hırsızlık suçunu birlikte işleyen ve Ekim 2017 tarihindeki terminal soygunu sonrası cezaevine gönderilen sanıkların, çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar ettikleri açıklanmıştı. Firarilerin Lefkoşa Yiğitler Burcu Parkı bölgesinden kaçak yollarla Güney’e geçtikleri tespit edilmişti. Firariler Larnaka’da yakalanırken, bürokratik işlemlerin ardından KKTC’ye iade edilecekleri belirtildi.

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