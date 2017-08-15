ŞOK! BOŞANIYORLAR MI?

Canlı yayında sinir krizi geçiren Demet Akalın magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olaylar sonrası Okan Kurt, "Boşanma yok, birbirimize desteğimiz tam!" diyerek ilk kez konuştu.

Geçen hafta eşi Okan Kurt hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Demet Akalın, Berkay'a taktığı altınlar konuşulunca Beyaz TV'ye telefonla bağlanıp sinir krizleri geçirdi. Tüm bu olayların ardından boşanma dedikoduları çıkınca Akalın'ın eşi Okan Kurt, "Boşanma yok. Biz bu süreçte birbirimize daha da bağlandık." dedi.

"DEMET'LE SEVGİMİZ PEKİŞTİ"

Okan Kurt da boşanma iddialarını reddetti: "Kesinlikle boşanma diye bir şey yok. Sabah 9 uçağıyla İstanbul'a geldim ben, ne alakası var? Boşanma bir kenara, bu olaylar nedeniyle sevgimiz pekişti bizim. Eşinin başına böyle bir olay gelen herkesin canı sıkılır. Benim başıma gelenler de onun canını sıkıyor doğal olarak. Bunun dışında aramızda hiçbir problem yok, olsa niye söylemeyelim? İnsan kocasından ticari borç için ayrılır mı? Bir de eşimizi-dostumuzu gördük. Saçma sapan adamlarla arkadaşlık yapıyormuşuz meğer." Kurt, haciz konusuyla ilgili de "Benim öyle bir borcum yok. Zaten cuma 15.30 itibarıyla haczi durdurma kararı aldım. Benim için 'Arabasını kullanamıyor' diyorlarmış, siyah S320 Mercedes'imin içindeyim şu an. 25 tane petrol istasyonum, 7 tane grup şirketim var. Onlardan sadece birine geldi haciz. Zaten borçlu olsam haczi durdurma kararı aldıramazdım" dedi.

DEMET AKALIN: SİNİRLERİM BOZUK AMA OKAN'A DEĞİL