ŞOK CENAZELER KARIŞTI!

Bakan Üstel’in dayısının cenazesi bir İngiliz'in cenazesi ile karıştırıldı.

Bu da oldu, Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf’ın Kukla köyünden olup Alsancak’ta ikamet eden Nazım Özevren hayatını kaybetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in de dayısı olan Nazım Özevren’in cenazesini almaya giden aile şok yaşadı.

Alsancak Belediyesinden bir görevlinin morgta bir şekilde cenazeleri karıştırdığı ve ölen bir İngilizin yerine Nazım Özeveren’in cenazesinin İngiliz merhumun ailesine verildiği belirtildi.

Karışıklığın giderilmesi için çalışma başlatıldığı ve Lefkoşa’da toprağa verilen Özevren’in mezarının açılarak aileye teslim edileceği kaydedildi.

Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için morgta verilen bu hizmeti bundan böyle hastanenin üstleneceğini söyledi.