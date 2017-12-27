ŞOK ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI!

Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya yatırıldı.

Bu listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtti.

SEREN SERENGİL'İN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.

SEREN SERENGİL'DEN HANDE YENER'E CEVAP