Şok Dedikodu!

Genç iş adamı Hakan Sabancı'nın, gönlünü oyuncu Aslı Enver'e kaptırdığı iddia edildi.

Aslı Enver, Murat Boz'la, Hakan Sabancı ise Eliz Sakuçoğlu'yla yaşadığı aşkla magazin gündemini uzun bir süre meşgul etmişti.

Hakan Sabancu, güzel oyuncu Aslı Enver'e gönlünü kaptırdı. Bodrum'da bulunan Hakan Sabancı'nın, yakın çevresine, Aslı Enver'e hayran olduğunu ve onunla tanışmak istediğini söylediği öğrenildi. Aslı Enver'in ise henüz bu durumdan haberi yok.