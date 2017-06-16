ŞOK! EVİNDE ÖLÜ BULUNDU...
34 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu!
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GİRNE’DE 34 YAŞINDAKİ KAMORU BABATUNDE TAIWO İKAMETGAHINDA ÖLÜ BULUNDU
Girne’de 34 yaşındaki Kamoru Babatunde Taıwo kaldığı evde ölü olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında tespit edilen ceset üzerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.
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Etiketler : Kamoru Babatunde Taıwo, ev, ölü bulundu
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