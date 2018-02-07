ŞOK İDDİA!

Taner ULUTAŞ

Özel işletmelere, Sosyal Sigorta yatırımlarını yatırmamaları halinde ceza uygulayıp, ödenmeyen miktarlara faiz uygulayan geçmiş UBP – DP azınlık hükümetinin, sağlık bakanlığı birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının sosyal sigorta primlerini yatırmadığı öne sürülüyor.

Kamuda sağlık çalışanı olarak görev yapan güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, "Biz kamu görevlisi olarak hastanede çalışmaktayız. Sağlık birimlerinde çalışanlar olarak bizim sosyal sigorta primlerimiz Ağustos 2017 tarihinden beridir yatmıyor" dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, "Bu durumu bir tesadüf eseri olarak öğrendik. Bunu öğrenince gidip Sosyal Sigortalar'dan araştırma yaptık. Ağustos ayından beridir primlerimizin yatmadığı bize söylendi. Maliye'ye gittik. Orada bize Sosyal Sigortalar'a primlerimizin düzenli olarak gönderildiği söylendi. Sosyal Sigortalar'da personel eksikliği nedeni ile belki primlerimizin bilgisayarlara işlenmemiş olabileceği de belirtildi" ifadesinde bulundu.

"Ancak yatmayan primlerimiz nedeni ile birçok haklarımızdan bizi yararlandırmıyorlar. Emeklilikleri gelen arkadaşlarımız var. Onlarda yatmayan primler nedeni ile bu haklarından yararlanamıyor. Devlet böyle yaparsa özel teşebbüsü neden suçluyorlar ve ceza kesiyorlar" diyen ayni kaynak, "Bir yerde bir yanlış varsa düzeltilmesi gerek. Yok, primlerimiz yatırılmıyorsa devlet çalışanını mağdur etmemeli ve primlerimizi yatırmalıdır" dedi.

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