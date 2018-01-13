Şok İddialı Dizi Final Yapıyor!

İddialı başlayan dizi reyting kurbanı oldu!

Show TV'de 'Doktorlar' dizisine benzetilen Kalp Atışı, oldukça iddialı başlamıştı. İstediği başarıyı elde edemeyen dizi, final kararı aldı.

Başrollerini Öykü Karayel ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Atışı cuma günleri reytinglerde kıyasıya mücadele ediyor. Şevkat Yerimdar, İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar ve Payitaht Abdülhamid ile mücadele eden Kalp Atışı reytinglerde istediği sonucu alamayınca final yapma kararı aldı.

SHOW TV'DE BİTEN 3. DİZİ OLDU