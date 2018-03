ŞOK! KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR...

Araştırmalar evcil hayvanların kısırlaştırılmadığı için kanser riskinin arttığını ortaya koyuyor. Yaklaşık 3 milyon evcil havan risk altında.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bugün 2.7 milyon evcil hayvan kanser ve tümör gibi ölümcül hastalık riskleriyle karşı karşıya.

Arştırmanın sonuçlarına göre dişi köpeklerde en yaygın kanser türü meme kanseriyken erkek köpeklerde prostat ve testis kanseri yaygın olarak görünyor. Dişi kedilerde ise rahim ve yumurtalık kanseri oldukça sık yaşanıyor. Erkek kedilerde ise yaygın olarak görülen ölümcül hastalık AIDS.

"KISIRLAŞTIRMAK TEK ÇARE"

Hayvan sağlığında kısırlaştırmanın öneminin toplumda farkındalık yaratması amacıyla The Humane Society of the United States (HSUS) tarafından her Şubat ayının son haftası 'Dünya Kısırlaştırma Farkındalık Haftası' ilan edildi.

Uzmanlar, evcil hayvan sahiplerini kişisel zevkleri doğrultusunda riske atmaması konusunda uyarıyor ve kısırlaştırmanın onların ömrünü uzattığı konusuna dikkat çekiyor ve sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için bunun aslında tek çare olduğu konusunda uyarıyor.

Kanser riski ve davranış sorunları bir yana, bir dişi kedi veya köpeğin kısırlaştırılmasının onun sağlığına aslında pek çok yararı var.Özellikle dişilerde kısırlaştırma sayesinde rahim içi ve rahim ağzı enfeksiyonu (pyomentra) riski ciddi oranda azalmaktadır.

Erkek kedilerde ise AIDS (FIV+) riski neredeyse tamamen yok oluyor.

PLANSIZ BİR NÜFUS ARTIŞI SÖZ KONUSU

Birleşik Krallık merkezli dünyanın en büyük hayvan hakları ve hayvan sağlığı derneği olan RSCPA'nın verilerine göre, evcil hayvan ırkında plansız bir nüfus artışı söz konusu. Dernek başkanlarından Carrie Stones'a göre kısırlaştırma ile planlı ve sağlıklı bir evcil hayvan nüfus yaratılabilir.

Stones, her yıl dünya gelen evcil hayvanların neredeyse % 70'inin çeşitli nedenlerden dolayı ölüme terk edildiğini ifade ediyor.