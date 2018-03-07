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ŞOK! PARÇALANMIŞ 8 CESET BULUNDU!

ŞOK! PARÇALANMIŞ 8 CESET BULUNDU!

ŞOK! Parçalanmış 8 ceset bulundu!

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Meksika'nın Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir kamyonette parçalanmış 8 ceset bulunduğu bildirildi.

Bir eyalet yetkilisi, Guadalajara kentinde kamyonette bulunan  parçalanmış cesetlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, araçtaki cesetlerin yanına el  yazısıyla yapılmış bir işaret bırakıldığı, bu tür işaretlerin genellikle  uyuşturucu çeteleri tarafından tehdit mesajı için kullanıldığı ifade edildi.

Jalisco'da, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak  kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin hakim olduğu biliniyor.

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