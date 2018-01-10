Şok Ünlü Oyuncuyu Dövüp Hastanelik Etti!

Survivor Erdi Ünver kendini rolüne fazla kaptırınca Peker Açıkalın'ı gerçekten dövdü. Olay sonrası Açıkalın'ın kalp pili yerinden oynadı.

'Survivor 2017'nin renkli yarışmacılarından Erdi Ünver, Aşiyan'da balık tutarken objektiflere yansıdı. Ünver, denize attığı oltasına iki küçük istavritle bir elbise askısının takılmasıyla espri patlatıp, "Önce askıyı şimdi de smokini denizden çıkaracağım. Çıkara çıkarak denizden askı çıkardık" dedi. Şu sıralar oyunculuk dersleri alan Ünver, geçen günlerde aynı film için kamera karşısına geçtiği usta oyuncu Peker Açıkalın'ı rolüne fazla kaptırınca fazla hırpaladığını söyledi. Elinin ayarının kaçtığını gülerek anlatan Ünver, film setinde Açıkalın'la aralarında geçen sahneyi ise, "Karımı Gördün Mü?' adlı filmde Peker Açıkalın'la karşılıklı oynadık. Peker ağabey ile frekansımız tuttu. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış misali Peker ağabeyi biraz hırpalamam gerekiyordu biraz fazla kaçırdık. Malum kalp fili falan yerine zor yerleştirdik. 'Hafif hırpala' dediler sandalyeler havada uçuştu. Tekrardan kusura bakmasın, fenalaşınca vicdanen rahatsız hissettim kendimi ama rolüme kendimi çok kaptırıyorum sanat için oluyor böyle şeyler. Peker ağabeyle film çekiyorsan her zaman ambulansın kapıda olması lazım" diye konuştu.

'Değişirsem bana haklarını haram etsinler'