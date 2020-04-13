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Sokağa çıkma yasağı: 1 haftada 449 ihlal

Sokağa çıkma yasağı: 1 haftada 449 ihlal

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 06 – 13 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 315 kişinin kısmi, 134 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 449 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 12 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu ve 2 kişinin ise karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

12- 13 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 58 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 79 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin karantina kurlarına uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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