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Sokağa Çıkma Yasağı!

Sokağa Çıkma Yasağı!

Bu akşam gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek!

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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre  bu gece yarısından itibaren  kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek.

Özersay'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek AMA bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.''

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