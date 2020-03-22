KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek.

Özersay'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek AMA bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.''