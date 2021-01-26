SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDA, BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ALINAN YENİ KARARLAR

Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, aşağıda öngörülen koşullara bağlı olarak 26 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22.00'den itibaren, 10 Şubat 2021 sabah saat 05.00'e kadar olmak üzere aşağıda öngörülen istisnai koşullara bağlı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

• Lefkoşa ilçesinde, 27 Ocak 2021 saat 00:01 'den 3 Şubat 2021 saat 23:59' a kadar

• Girne ilçesinde, 27 Ocak 2021 saat 00:01 'den 10 Şubat 2021 saat 23 :59' a kadar

• Lefkoşa ve Girne ilçeleri dışında kalan İlçe ve yerleşim yerlerinde;

(1) 26 Ocak 2021 saat 22:00'den 27 Ocak 2021 saat 05:00'e kadar ve

(2) 27 Ocak 2021 saat 20:00'den 29 Ocak 2021 saat 05:00'e kadar gece 20:00'den sabah saat 05:00'e kadar olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

• Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 26.1.2021 tarihinde Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde, Girne ve Lefkoşa İlçelerine diğer İlçelerden giriş ve çıkış yapılamayacaktır.

• 29 Ocak 2021 saat 20:00'den 1 Şubat 2021 sabah saat 05:00' e kadar KKTC'deki tüm yerleşim birimlerinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 26.1.2021 tarihinde Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla görevlerine devam edecek olan çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b) dışında kalan kişilerin yasağın uygulanacağı saatlerde sokağa çıkmaları yasaktır.

• Tüm halkımızı alınan kararlara uymaya davet eder, sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlarız.