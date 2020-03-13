"Sokağa çıkma yasağı söz konusu değildir."
Bakanlar Kurulu Kararları, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Tarafından Açıklandı
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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararları şöyle sıraladı:
-Sokağa çıkma yasağı söz konusu değildir, ancak kalabalık ortamlarda bulunmaktan zorunlu olmadıkça kaçınılmalı.
- 60 yaşın üzerindeki kişilerin ikamet izni başvuruları 30 gün boyunca durduruldu. Bu sürede yasal süreç çalışmayacak.
-Bu sabah itibarı ile Turizm Bakanlığı otellere yazı göntererek 10 kişiden fazla turların yasaklandığını duyurdu.
-Bütün kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışlarında en üst ita amirlerinin izni gerekecek ve zorunlu olmadıktan sonra izin verilmeyecek.
-Polis Okulu da tatil edilmiş okul kapsamına alındı.
-7/24 çalışacak bir çağrı merkezi devreye sokuluyor.
-Ekonomik sıkıntıları ele almak için Bankalar Birliği ile Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile bir toplantı gerçekleştiriyor.
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