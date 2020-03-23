Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre;

Bakanlar Kurulu , Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası tahtında, bugün saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen, ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 18 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.