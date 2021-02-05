Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 19 kişiye ve kapalı olması gereken 2 işyerine yasal işlem

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 04-05.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu iş yeri işletmecisi 3 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 19 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.