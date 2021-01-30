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  3. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişiye ve iş yerini açan 1 kişiye yasal işlem
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişiye ve iş yerini açan 1 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişiye ve iş yerini açan 1 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişiye ve iş yerini açan 1 kişiye yasal işlem

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30.01.2021tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu iş yeri işletmecisi 1 kişi ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. 

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