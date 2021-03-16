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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15-16 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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