Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15-16 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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